Arsenal zainteresowany utalentowanym reprezentantem Izraela

Oscar Gloukh na radarze Kanonierów

Arsenal w letnim oknie transferowym najwięcej zapłacił za Riccardo Calafioriego. Włoski defensor kosztował 45 milionów euro. Londyńczycy w styczniu chcą podjąć próbę pozyskania Oscara Gloukha, który zwrócił na siebie uwagę również innych czołowych drużyn w Europie, takich jak Manchester City, Atletico Madryt oraz Bayer Leverkusen.

Według informacji przekazanych przez serwis CaughtOffside, Red Bull Salzburg jest gotowy rozważyć oferty w wysokości 35 milionów euro. klub może otworzyć drzwi do sprzedaży izraelskiego pomocnika już w styczniu, jeśli pojawią się odpowiednie propozycje.

Transfer 20-letniego Gloukha do Premier League wydaje się być realną możliwością. Zespół Mikela Artety aktualnie boryka się z kontuzją Martina Odegaarda i może potrzebować dodatkowego kreatywnego pomocnika na dalszą cześć sezonu Premier League. 14-krotny reprezentant Izraela do Austrii trafił zimą 2023 roku z Maccabi Tel Awiw.

Ofensywny zawodnik do Salzburga przeprowadził się za siedem milionów euro. Ponadto Gloukh został nominowany do nagrody Golden Boy za 2024 roku przyznawanej przez “Tuttosport”. W bieżącym sezonie rozegrał w sumie 14 meczów, w których strzelił pięć goli i zanotował trzy asysty we wszystkich rozgrywkach.