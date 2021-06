Gigantyczny transfer Aston Villi. Padł klubowy rekord

Aston Villa wzmocni się latem Emiliano Buendią. Media na Wyspach rozpisują się o tym transferze, bo klub z Birmingham nigdy wcześniej nie płacił za nikogo takich pieniędzy. Chodzi o 33 miliony funtów.

Transfer Emiliano Buendii do Aston Villi jest już przesądzony.

Argentyńczyk będzie najdroższym zakupem w historii klubu z Birmingham.

Piłkarzem tym poważnie interesowali sie działacze Arsenalu.

24-letniego Argentyńczyka łączono do tej pory między innymi z Arsenalem. Ostatecznie wzmocni jednak zespół The Villans. Norwich i Aston Villa doszli do porozumienia w sprawie kwoty odstępnego. Transfer jest już formalnością.

Łącznie z dodatkami Buendia ma kosztować klub z Birmingham aż 38 milionów funtów. Działacze są jednak przekonani, że warto takie pieniądze w tego gracza zainwestować.

Buendia to kluczowy gracz Norwich City. W minionym sezonie awansował z tym klubem do Premier League. Argentyńczyk grywa na pozycji pomocnika.

Aston Villa zakończyła ostatni sezon na 11. miejscu w tabeli. Działacze i kibice odczuwali spory niedosyt, bo przez długą część sezonu wydawało się, że drużyna może zakwalifikować się do europejskich pucharów. Transfery takich graczy jak Buendia mają pomóc w osiągnięciu lepszego wyniku w nowych rozgrywkach ligowych.

