MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Julian Alvarez odejdzie z Man City? Jest kuszony przez Chelsea

Przyszłość Juliana Alvareza w tym momencie stoi pod dużym znakiem zapytania. 24-letni napastnik chciałby bowiem odgrywać kluczową rolę, a na Etihad Stadium jest w cieniu Erlinga Haalanda, który pełni funkcję podstawowego atakującego w drużynie prowadzonej przez Pepa Guardiolę. Gdyby 29-krotny reprezentant Argentyny zdecydował się na opuszczenie zespołu mistrza Anglii, to mógłby liczyć na co najmniej kilka interesujących ofert.

Julian Alvarez w ostatnich tygodniach był bowiem łączony z Paris Saint-Germain, Atletico Madryt oraz Barceloną, ale na pole position w walce o mistrza świata jest inny klub. Jak dowiedział się Gaston Edul, Chelsea w najbliższych dniach wystosuje do Manchesteru City oficjalną propozycję za cenionego napastnika. The Blues szukają nowego snajpera, ponieważ Nicolas Jackson ma swoje braki i nie spełnił do końca oczekiwań na Stamford Bridge.

Argentyński napastnik minioną kampanię zakończył z następującym bilansem – 54 spotkania, 19 bramek i 13 asyst. Statystyki 24-latka robią zatem spore wrażenie, mimo że bardzo często rozpoczynał on mecze na ławce rezerwowych. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 90 milionów euro, więc Obywatele mogą zarobić fortunę na sprzedaży swojego zawodnika.