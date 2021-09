Paul Pogba to jeden z tych zawodników, który budzi duże zainteresowanie na rynku transferowym. Reprezentant Francji ma kontrakt ważny z Man Utd do końca czerwca przyszłego roku, co sprawia, że nie milkną spekulacje na temat przyszłości piłkarza. Tym bardziej że w tej kampanii zawodnik błyszczy na boisku.

Paul Pogba wciąż nie może być pwny swojej przyszłości

Reprezentant Francji ma kontrakt ważny z klubem z Old Trafford do końca czerwca 2022 roku

Chętnych na pozyskanie 28-latka nie brakuje

Pogba na liście życzen europejskich gigantów

Paul Pogba według medialnych informacji nie przymierza się do parafowania nowego kontraktu z klubem z Old Trafford. Mimo że tego lata szeregi Czerwonych Diabłów zasilili Jadon Sancho, Raphael Varane oraz Cristiano Ronaldo. Jakie zatem są możliwe scenariusze dotyczące przyszłości piłkarza?

Nie od dzisiaj wiadomo, że Pogba znajduje się na celowniku trzech klubów. Najczęściej w kontekście przyszłości zawodnika wymieniano w ostatnim czasie Paris Saint-Germain. Niemniej to nie jedyny klub, który jest zainteresowany pozyskaniem Francuza.

PSG bez wątpienia dysponuje kapitałem finansowym, który może mieć znaczenie przy sfinalizowaniu transferu z udziałem Pogby. Oprócz tego przedstawiciel Ligue 1 mógłby sprostać ambicjom zawodnika, bo Francuz nie ukrywa, że jego marzeniem jest wygranie Ligi Mistrzów. Podobny cel mają działacze Paris Saint-Germain. Po to do klubu ściągani byli: Sergio Ramos, Achraf Hakimi, czy przede wszystkim Lionel Messi. W składzie paryżan już wcześniej byli Kylian Mbappe, Neymar i Marco Verratti, więc drużyna ze stolicy Francji dysponuje niezwykłym potencjałem.

Real Madryt nie składa broni

Innym klubem, który może celować w transfer z udziałem Pogby, może być Real Madryt. Defensa Central podała, że Francuz ma być jednym z głównych celów dla sterników Los Blancos na kolejne letnie okienko transferowe. Wydaje się to logiczne, mając na uwadze to, że Real potrzebuje alternatywy dla takich piłkarzy jak Luka Modrić, czy Toni Kroos. Pogba wydaje się idealnym kandydatem do zastąpienia tego typu piłkarzy.

Kolejną ekipą, mogącą spróbować pozyskać zawodnika, może być również Juventus. Gigant Serie A niedawno rozstał się z CR7, więc pozyskanie kogoś takiego jak Pogba mogłoby wznieść Starą Damę na wyższy poziom. Tym bardziej że Francuz w przeszłości sprawdził się już w zespole z Turynu.

Doniesień na temat przyszłości Pogby nie brakuje. Aczkolwiek nie można też wykluczyć opcji, że reprezentant Francji ostatecznie zdecyduje się na podpisanie nowego kontraktu z Man Utd. Działacze Czerwonych Diabłów mają z pewnością możliwości, aby przekonać zawodnika do tego, aby ten pozostał na Old Trafford. Jeśli tylko ekipa z czerwonej części Manchesteru potwierdzi ambicje związane z wygrywaniem ważnych trofeów, to może mieć to wpływ na przyszłość Pogby.

Czytaj więcej: Paul Pogba nie przedłuży kontraktu z United

Manchester United Newcastle United 1.22 7.20 14.0 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 6. września 2021 15:14 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin