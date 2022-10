PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Eder Militao, Rodrygo oraz Vinicius Junior wreszcie otrzymali hiszpańskie obywatelstwa, co sprawia, że Real Madryt może sprowadzać graczy spoza Unii Europejskiej. Na celowniku “Królewskich” pozostaje Gabriel Jesus.

Real Madryt interesował się Jesusem podczas ostatniego okienka

Wówczas na przeszkodzie stanęły jednak rygorystyczne przepisy La Ligi

Chodziło o limit piłkarzy spoza UE w składzie, co nie jest już problemem “Los Blancos”

Wróci temat przenosin Gabriela Jesusa do Realu Madryt?

Real Madryt w trakcie ostatniego letniego okna transferowego szukał jakościowego zmiennika dla Karima Benzemy i bardzo poważnie przyglądał się Gabrielowi Jesusowi. Sprowadzenie Brazylijczyka ostatecznie nie było możliwe z powodu obowiązujących przepisów La Ligi, które mówią o limicie zawodników spoza Unii Europejskiej w składzie.

Co prawda Eder Militao, Rodrygo Goes oraz Vinicius Junior otrzymali hiszpańskie obywatelstwa, ale stało się to już po zamknięciu przerwy na transakcje. To oznacza, że w kolejnych okienkach “Królewscy” nie będą mieli żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o pozyskiwanie piłkarzy spoza Unii Europejskiej.

Portal “Fichajes” podaje, że włodarze Realu Madryt nie wykluczają ponownego przyjrzenia się sytuacji Gabriela Jesusa, który od obecnej kampanii gra dla Arsenalu i radzi tam sobie bardzo dobrze. Wydaje się, że ewentualne przenosiny Brazylijczyka do stolicy Hiszpanii już zimą są wykluczone, ponieważ Carlo Ancelotti przyznał, że nie spodziewa się żadnych transferów w styczniu.

Gabriel Jesus w 15 spotkaniach aktualnych rozgrywek strzelił 5 bramek i zaliczył tyle samo asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia go na 65 milionów euro.

