Jorge Cuenca za 7 milionów euro przeszedł z Villarrealu do Fulham. 24-letni stoper to były piłkarz Barcelony, która na tym transferze zgarnęła 1,4 miliona euro. Barca swego czasu zapewniła sobie bowiem 20% z kwoty następnej transakcji z udziałem tego zawodnika.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jorge Cuenca

Jorge Cuenca przeszedł do Fulham. FC Barcelona z zarobkiem

Fulham za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej oraz zweryfikowanych mediów społecznościowych poinformował o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Jorge Cuenki z Villarrealu. Środkowy obrońcy po pomyślnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą czteroletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku. Warto dodać, że umowa zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Welcome to SW6, Jorge! 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 3, 2024

Mimo że kwota tej transakcji wyniosła 7 milionów euro, to Żółta Łódź Podwodna na sprzedaży swojego zawodnika zarobiła tylko 5,6 miliona euro. Dlaczego? 24-letni stoper wcześniej występował w Barcelonie i gdy Duma Katalonii rozstawała się z piłkarzem, to zapewniła sobie 20% z kwoty następnego transferu mierzącego 190 centymetrów wzrostu defensora. To oznacza, że na konto popularnej Blaugrany wpłynęło 1,4 miliona euro.

Jorge Cuenca był zawodnikiem Barcelony w latach 2017-2020, jednak nie udało mu się zabłysnąć w pierwszej drużynie. Dla seniorów Barcy rozegrał bowiem zaledwie jeden mecz. Klub z Camp Nou wytransferował obrońcę do Villarrealu za 2,5 miliona euro, a teraz zgarnął dodatkowe 1,4 miliona euro, a w sytuacji finansowej Barcelony liczy się każdy grosz.

To trzecie wzmocnienie Fulham w trwającym okienku transferowym. Wcześniej na Craven Cottage trafili Emile Smith Rowe oraz Ryan Sessegnon.