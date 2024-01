Chelsea po raz kolejny będzie musiała radzić sobie przez dłuższy czas bez Reece’a Jamesa. Według Ekrema Konura, The Blues spróbują w zimowym okienku sprowadzić Jeremiego Frimponga, ale nie będzie o to łatwo.

IMAGO / Treese Na zdjęciu: Jeremie Frimpong

Chelsea ma liczne problemy kadrowe, w tym z obsadą prawej strony defensywy

Według speca od transferów, Ekrema Konura, The Blues zagięli parol na Jeremiego Frimponga

Bayer Leverkusen nie ma jednak w planach sprzedaży Holendra w najbliższym czasie

Chelsea szuka zastępstwa dla Jamesa w Bundeslidze

Bayer Leverkusen rozpoczął krótką przerwę zimową jako lider Bundesligi. Aptekarze mają za sobą fantastyczną rundę, w trakcie której ani razu nie przegrali i zdołali wyprzedzić Bayern Monachium o cztery punkty. Nawet pomimo tego, że Bawarczycy mają w zanadrzu jedno spotkanie, rezultat ten robi wielkie wrażenie.

Nic dziwnego, że zawodnicy Xabiego Alonso wzbudzają spore zainteresowanie wśród europejskich tuzów. Jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy Aptekarzy jest Jeremie Frimpong. Reprezentant Holandii to obecnie bezapelacyjnie jeden z najlepszych prawych obrońców na świecie. Z tą pozycją – między innymi – spory problem ma Chelsea, zwłaszcza w obliczu kolejnej poważnej kontuzji Reece’a Jamesa. Według doniesień Ekrema Konura, The Blues spróbują już zimą sprowadzić do siebie Frimponga. Nie będzie o to bynajmniej łatwo. Bayer Leverkusen nie ma żadnego celu w sprzedaży podopiecznego w połowie sezonu, zwłaszcza, że wciąż walczą o wszystkie puchary.

Frimpong w tym sezonie wystąpił już w 22 spotkaniach na wszystkich frontach. Zanotował w nich siedem bramek i dziesięć asyst.

