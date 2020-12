William Remy i Vamaga Sanogo nie będą już reprezentowali Legii Warszawa. Mistrzowie Polski w piątek oficjalnie poinformowali o pożegnaniu dwóch francuskich zawodników. W obu przypadkach uzyskane zostało porozumienie w sprawie wcześniejszego rozwiązania kontraktów.

Dłużej z Legią związany był 25-letni Vamara Sanogo, który do Warszawy przeniósł się w styczniu 2017 roku z Zagłębia Sosnowiec. W stołecznym zespole nie zdołał sobie jednak wywalczyć miejsca i w kolejnych sezonach był również wypożyczany do dotychczasowego klubu.

Podczas całego pobytu w Legii wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich jednego gola. W obecnym sezonie pojawił się dwa razy na boisku w meczach PKO Ekstraklasy.

Z kolei 29-letni William Remy drużynę Legii wzmocnił rok później, w styczniu 2018 roku i grał zdecydowanie częściej. Od dołączenia do zespołu zanotował 52 występy we wszystkich rozgrywkach, trzy razy wpisując się na listę strzelców i dokładając do tego trzy asysty.

Miejsce w składzie mistrzów Polski stracił w obecnym sezonie. Jesienią wystąpił w zaledwie trzech meczach PKO Ekstraklasy.

W obu przypadkach dotychczasowe umowy miały obowiązywać do 30 czerwca 2021 roku. Na razie nie jest znana najbliższa przyszłość obu Francuzów. Po rozwiązaniu umów z Legią mają wolną rękę w poszukiwaniu nowych zespołów.