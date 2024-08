Barcelona szuka skrzydłowego. Flick wskazał wielką gwiazdę

UKKO Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick zasugerował transfer Rashforda. Barcelona ma go na oku

Barcelona nadal intensywnie działa na rynku transferowym. Joan Laporta i Deco szukają dostępnych opcji do wzmocnienia składu, a jednym z priorytetowych celów jest pozyskanie skrzydłowego. Według ostatnich doniesień mediów najbliżej transferu do Katalonii jest Federico Chiesa z Juventusu. Jednak oprócz tego na liście życzeń Blaugrany znajdują się inne bardzo duże nazwiska.

Sensacyjnymi informacjami podzielił się Albert Fernandez ze stacji GOL PLAY. Dziennikarz uważa, że Hansi Flick wskazał Marcusa Rashforda jako świetną opcję na lewą stronę ataku. To nie pierwszy raz, gdy gwiazdor Manchesteru United jest łączony z transferem do Barcelony. W poprzednich miesiącach temat przewijał się w mediach, ale Duma Katalonii notorycznie musiała go odwlekać ze względu na niezbyt dobrą kondycję finansową. Wysoce prawdopodobne, że podobnie będzie tym razem, ponieważ Barca aktualnie również skupia się na sondowaniu bardziej ekonomicznych opcji.

Marcus Rashford ma kontrakt aż do 2028 roku, a więc Manchester United może za niego żądać naprawdę pokaźnych pieniędzy. Transfermarkt wycenia Anglika na około 60 milionów euro i prawdopodobnie taka kwota zadowoliłaby włodarzy z Old Trafford. Teoretycznie Barcelona mogłaby sobie pozwolić na taki wydatek, bo przecież Joan Laporta deklarował gotowość do zapłacenie klauzuli wykupu Nico Williamsa.

