Roberto Firmino jest świadomy zainteresowania jego osobą ze strony Sheffield United, ale nie planuje powrotu do Premier League - przekazał Football Insider.

IMAGO / Power Sport Images Na zdjęciu: Roberto Firmino

Roberto Firmino zawodzi w barwach Al-Ahli, dlatego jego przyszłość jest niepewna

Wydaje się jednak, że 32-latek nie ma zamiaru wracać do Premier League

Napastnik może za to przejść do innego saudyjskiego klubu

Roberto Firmino odmówi Sheffield United

Roberto Firmino w 19 spotkaniach w koszulce saudyjskiego Al-Ahli zdobył tylko 3 bramki i zaliczył zaledwie 3 asysty. Współpraca 32-latka z kolegami z drużyny nie układa się najlepiej, dlatego przyszłość napastnika stoi pod znakiem zapytania.

Sytuację 55-krotnego reprezentanta Brazylii podobno obserwuje m.in. Sheffield United. Szable walczą o utrzymanie w Premier League i szukają wzmocnień. Według “Football Insidera” Roberto Firmino nie myśli jednak o powrocie do Anglii, tym bardziej do klubu, który może spaść do Championship.

Brazylijski atakujący może za to zmienić drużynę wewnątrz Saudi Pro League. Zainteresowanie doświadczonym zawodnikiem wykazuje bowiem Al-Ettifaq, gdzie trenerem jest jego kolega z Liverpoolu – Steven Gerrard.