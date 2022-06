Pressfocus Na zdjęciu: Samuel Umtiti

Barcelona marzy o tym, aby Samuel Umtiti wreszcie opuścił Camp Nou. Francuz wzbraniał się przed tym długo, ale w końcu zmienił zdanie.

Samuel Umtiti chce znów regularnie grać

Francuz uznał, że będzie to możliwe w jego byłym klubie

Sprawa nie jest jednak tak oczywista, jak widzi to 28-latek

Francuz chce do ojczyzny

Jakiś czas temu Barcelona była w ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej, ponieważ nie mogła zarejestrować nowo pozyskanych piłkarzy. Wówczas na obniżenie wynagrodzenia lub odroczenie go na inny termin, zgodziło się wielu zawodników Blaugrany. Samuel Umtiti długo nie zamierzał tego uczynić. Finalnie porozumienie nastąpiło poprzez przedłużenie kontraktu do 30 czerwca 2026 roku.

Barcelona nieustannie liczyła, że Umtiti nie wypełni nowego kontraktu i jak najszybciej opuści Camp Nou. Francuz wzbraniał się przed tym, ale nieoczekiwanie zmienił zdanie. Piłkarzowi marzy się ponowna regularna gra oraz dojście do formy. Być może z tyłu głowy ma myśl o powołaniu na tegoroczny mundial. Najpierw trzeba jednak znaleźć pracodawcę.

Umtitiego piłkarsko wychował Olympique Lyon, który w 2016 roku sprzedał piłkarza do Barcelony za 25 milionów euro. Tego lata Francuz pragnie podążyć odwrotną ścieżką i znów reprezentować barwy macierzystego klubu. Olympique potwierdził już jeden duży powrót. Do Lyonu wrócił Alexandre Lacazette, a Umtiti liczy na taki obrót spraw w swoim przypadku. Nie będzie to jednak łatwe.

Olympique ma już nowego stopera. Jest nim sprowadzony z Caen 19-letni Johann Lepenant. To sprawia, że w Lyonie nie chcą zatrudniać Umtitiego. Ten może liczyć na inne opcje transferu. Zainteresowana 28-latkiem jest Girona. Z transferem łączone są także kluby Serie A.

