Felix na wylocie z Chelsea. Odejdzie jeszcze tej zimy

fot. MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Felix pożegna się z Chelsea?

Chelsea tego lata ponownie sprowadziła Joao Felixa, tym razem definitywnie wykupując go z Atletico Madryt za kwotę 45 milionów funtów. Po rocznym wypożyczeniu do Barcelony tym razem wrócił na Stamford Bridge, gdyż w stolicy Hiszpanii nie było już dla niego miejsca. Portugalczyk z miejsca miał stać się gwiazdą i najważniejszym graczem w ofensywie obok Cole’a Palmera, jednak Enzo Maresca zadecydował zupełnie inaczej. Na przestrzeni kolejnych miesięcy Felix przegrywa rywalizację z Jadonem Sancho, Nicolasem Jacksonem, Pedro Neto czy Nonim Madueke. Gra niewiele, co jest dla niego rozczarowujące.

The Blues wyjątkowo szybko przyznali się do transferowej wtopy. Maresca nie zamierza zmieniać swojego nastawienia, więc Felix występuje głównie w Lidze Konferencji. To niekorzystne rozwiązanie dla wszystkich stron, dlatego w gabinetach poszukuje się wyjścia z tej niedogodnej sytuacji. Dziennikarz Ben Jacobs przekazał, że Chelsea jest gotowa pożegnać Felixa po zaledwie kilku miesiącach. Jeśli do klubu wpłynie satysfakcjonująca oferta, ten odejdzie jeszcze tej zimy.

Chelsea zapewne nie odzyska zainwestowanej w niego kwoty, ale może zarobić przynajmniej część. Zainteresowanie Felixem zadeklarował Milan, choć ten najpewniej chciałby go wypożyczyć, a dopiero później zadecydować o ewentualnym wykupie. Wśród potencjalnych opcji dla gwiazdora wymienia się także przenosiny do Turcji, Portugalii lub Arabii Saudyjskiej.