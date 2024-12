Felix znów może zmienić klub! Chelsea prowadzi rozmowy

fot. SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Benfica walczy o Felixa

Joao Felix poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Barcelonie, co było jego marzeniem. Publicznie domagał się przenosin do tego klubu, lecz w Katalonii nie poradził sobie wystarczająco dobrze. Blaugrana nie zdecydowała się na definitywny wykup, zatem ten zmuszony był wrócić do Atletico Madryt. Jego zachowanie sprzed miesięcy spotkało się z bardzo negatywną i zdecydowaną reakcją szatni, więc było wiadome, że w stolicy Hiszpanii także nie ma przyszłości. Z pomocą ruszyła Chelsea, gdzie już wcześniej miał okazję występować. Tego lata wydała na niego 52 miliony euro, tym razem ostatecznie kończąc jego przygodę w Atletico Madryt.

Obecny sezon nie układa się dla Felixa zbyt dobrze. Wielka konkurencja w ofensywie sprawia, że gra dość niewiele. Enzo Maresca traktuje go głównie jako rezerwowego, stawiając przed nim chociażby na Jadona Sancho, Pedro Neto czy Noniego Madueke. Portugalczykowi to nie pasuje, bowiem ma przekonanie, że bez problemu powinien znaleźć miejsce w wyjściowej jedenastce. Ta sytuacja może go zmusić do kolejnej przeprowadzki.

Od niedawna media rozpisują się na temat zmiany klubu przez Felixa. Zainteresowana jego powrotem jest Benfica, która monitorowała sytuację wychowanka jeszcze za czasów Atletico Madryt. Transfer definitywny nie był możliwy do przeprowadzenia, a teraz w grę wchodzi półroczne wypożyczenie. Pedro Almeida przekazał, że oba kluby prowadzą w tym temacie rozmowy.