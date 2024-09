Chiesa mógł trafić do innego giganta? Został zaoferowany w czerwcu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa w Bundeslidze? Niewielka szansa

Liverpool i Barcelona – te kluby walczyły o pozyskanie Federico Chiesy. Ostatecznie wyścig wygrali The Reds, którzy okazali się bardziej konkretni. Blaugrana ze względu na swoje problemy finansowe nie była w stanie sprostać konkurencji ekipy z Premier League. Klub z Anfield Road zapłacił za 26-latka tylko 12 milionów euro. Włoch podpisał kontrakt ważny do 2028 roku.

Jednak zanim do gry wkroczyły dwa wspomniane zespoły, Chiesa był łączony z innym gigantem, zdradza Fabrizio Romano. – Mogę potwierdzić, o czym pisał Bild, że Federico Chiesa był opcją dla Bayernu, zanim ostatecznie dołączył do Liverpoolu. Bawarczykom zaproponowano tę możliwość w czerwcu, ale ich głównym celem był inny rodzaj zawodnika, taki jak Michael Olise. Inny zawodnik, inne umiejętności. Doceniali Chiesę, ale nie szukali takiego rodzaju zawodnika.

Chociaż reprezentant Italii faktycznie został zaoferowany Die Roten, to wydaje się, że szanse na ten transfer były względnie niewielkie. Mimo wszystko nie można wykluczyć, iż Chiesa przeniósłby się na Allianz Arena, ale tylko w przypadku pożegnania Serge’a Gnabry’ego czy Kingsleya Comana. A skoro do sprzedaży żadnego z tych graczy nie doszło, to 26-latek nie był poważnie rozważany w kontekście przeprowadzki do Monachium.

