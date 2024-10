FC Barcelona i Manchester City to ekipy, będące w trakcie poszukiwania nowego bramkarza. Interesujące wieści na temat planów transferowych obu ekip przekazał kataloński Sport.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona i Manchester City zainteresowane Diogo Costą z FC Porto

FC Barcelona nie tak dawno sfinalizowała transfer z udziałem Wojciecha Szczęsnego. Niemniej to nie zamknęło tematu poszukiwania nowego golkipera. Reprezentant Polski ściągnięty tak naprawdę z emerytury jest dzisiaj tylko uzupełnieniem kadry Katalończyków. Tymczasem według Sportu władze Barcy zainteresowały się Diogo Costą, którego w swoim składzie widzi też Manchester City.

To był last call dla Szczęsnego

25-letni golkiper to 31-krotny reprezentant Portugalii. Zawodnik jest wychowankiem FC Porto, w którego barwach wystąpił już w 166 spotkaniach, zachowując w nich 70 razy czyste konto. Co prawda umowa Diogo Costy obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. W każdym razie niewykluczone, że przygoda gracza ze Smokami potrwa krócej.

Barca wydaje się poważnie zainteresowana pozyskaniem Portugalczyka. Niemniej poważnym wyzwaniem może być suma odstępnego za Diogo Costę, wynosząca ponad 37 milionów euro. Kwota ta natomiast nie powinna być problemem dla Manchesteru City, co może stawiać giganta Premier League w uprzywilejowanym położeniu w grze o podpis zawodnika pod kontraktem. Aktualni mistrzowie Anglii są również w trakcie szukania nowego bramkarza, bo niepewna jest przyszłość w klubie Edersona.

W tej kampanii Diogo Costa wystąpił jak na razie w 12 meczach, puszczając w nich 13 goli. Z kolei w sześciu występach zachował czyste konto.

