FC Barcelona sprzeda De Jonga, żeby sprowadzić supergwiazdę Bayernu

Frenkie de Jong wciąż na sprzedaż. FC Barcelona chce inną gwiazdę

FC Barcelona to klub, który regularnie jest łączony z różnymi nazwiskami. Jednak od pewnego czasu równie dużo mówi się o potencjalnych odejściach z klubu, a wpływ mają na to oczywiście niestabilne finanse Dumy Katalonii. Głównym kandydatem do opuszczenia drużyny, na którym Blaugrana chciałaby sporo zarobić, jest Frenkie de Jong.

Holender nie ma zaufania u Hansiego Flicka, co dobitnie pokazały niedawne mecze Superpucharu Hiszpanii. Niemiecki trener nie dał poważnej szansy pomocnikowi i według mediów był to dla niego bardzo klarowny sygnał.

Problem polega na tym, że obecnie De Jong nie wzbudza zainteresowania na rynku transferowym. Wydaje się, że FC Barcelona przeoczyła idealny moment do sprzedaży zawodnika i teraz będzie musiała się zadowolić dużo niższą sumą. Ponoć Duma Katalonii liczy na co najmniej 20 milionów euro.

Trzeba jednak zauważyć, że odejście Frenkiego de Jonga to również ulga dla budżetu wynagrodzeń. Piłkarz zarabia łącznie ponad 25 mln euro rocznie i mógłby zwolnić miejsce dla innej gwiazdy.

Serwis El Nacional twierdzi, że Deco i Joan Laporta są gotowi spełnić życzenie Hansiego Flicka. Mianowicie chodzi o transfer Jamala Musiali z Bayernu Monachium. To właśnie na Niemca miałyby zostać przeznaczone pieniądze z odejścia De Jonga. Oczywiście nie pokryją one całej potrzebnej kwoty, ale zagwarantują znaczącą część.