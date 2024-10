Raphinha wyceniony, FC Barcelona oczekuje szokującej sumy

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

FC Barcelona ustaliła cenę za gwiazdę. Raphinha może kosztować krocie

FC Barcelona w tej kampanii mierzy wysoko, chcąc nie tylko wywalczyć mistrzostwo La Liga, ale też namieszać w europejskich pucharach. W związku z tym Katalończykom potrzebna jest nie tylko szeroka, ale i pełna jakości kadra. W ataku w tym sezonie sprawdzają się Robert Lewandowski i Raphinha. Drugi z wymienionych wzbudził natomiast zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej. Fichajes.net podaje, że hiszpański klub postanowił zatem zareagować.

27-krotny reprezentant Brazylii trafił do Barcy w lipcu 2022 roku z Leeds United. Kosztował wówczas 58 milionów euro. W tym sezonie zawodnik wystąpił jak na razie w 11 spotkaniach i za swoje występy zbiera dużo pochlebnych recenzji. Zdobył łącznie sześć bramek i zaliczył sześć kluczowych podań.

Według hiszpańskiego źródła sternicy Barcelony, aby odpędzić zainteresowanie saudyjskich klubów od piłkarza, ustalili, że oczekują za niego 80 milionów euro. Ta suma ma sprawić, że finalnie do transferu z udziałem Brazylijczyka nie dojdzie i ten będzie nadal kontynuował karierę w ekipie z Hiszpanii.

Aktualna umowa Raphinhi obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Zanim piłkarz urodzony w Porto Alegre trafił do Barcy, to oprócz Leeds grał też w Rennes, Sportingu Lizbona czy Vitorii Guimaraes.

