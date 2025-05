FC Barcelona na tropie asa! Transfer za 35 milionów w grze?

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Marcus Rashford celem FC Barcelony

FC Barcelona na dzisiaj koncentruje się na rewanżowym meczu Ligi Mistrzów z Interem Mediolan i El Clasico. W każdym razie władze klubu myślami są także przy letnim oknie transferowym. Ciekawe wieści przekazał serwis Sky-sport.ch.

Źródło przekonuje, że realny scenariusz zakłada przeprowadzkę Marcusa Rashforda do Barcy. Zawodnik aktualnie współpracuje z superagentem Pinim Zahavim. Podobno już mają trwać rozmowy, mające na celu osiągnięcia porozumienia w sprawie warunków indywidualnych, które już się zaczęły. Anglik miał wyrazić chęć gry w szeregach giganta La Liga.

Na dzisiaj Rashford reprezentuje barwy Aston Villi, gdzie odbudował się pod skrzydłami Unaia Emery’ego po nieudanym czasie w Man Utd. W każdym razie już ma być jasne, że po zakończeniu sezonu przygoda zawodnika z ekipą z Villa Park ma dobiec końca.

Klub z Old Trafford ma być z kolei chętny na to, aby zakończyć współpracę z Anglikiem. Man Utd oczekuje jednak za Rashforda mniej więcej 35 milionów euro. To może być wyzwanie nie do zrealizowania dla Katalończyków. Barca na dzisiaj nie jest gotowa na to, aby wydać takie pieniądze na transfer. Nawet gdyby klub sprzedał Roberta Lewandowskiego czy Raphinhę, to nie byłby w stanie zrealizować transakcję z udziałem angielskiego gracza.

Rashford w tym sezonie wystąpił jak na razie w 17 spotkaniach Aston Villi. Zdobył w nich cztery bramki i zaliczył też sześć asyst.

