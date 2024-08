Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Fabio Vieira

Fabio Vieira powędruje na wypożyczenie

Arsenal to jeden z najlepszych klubów Premier League – w ostatnim sezonie został wicemistrzem Anglii, a teraz celuje w tytuł mistrzowski. Nic więc dziwnego, że w zespole Kanonierów panuje ogromna konkurencja. Jednym z zawodników, który nie łapie się do składu drużyny The Gunners, jest Fabio Vieira. Wszystko wskazuje na to, że 24-letni pomocnik tego lata opuści Londyn.

Jak podaje brytyjska gazeta “The Sun”, Portugalczyk jest dostępny na rynku na zasadzie wypożyczenia. Londyńczycy mają świadomość, że Fabio Vieira nie ma szans na regularne występy w ekipie prowadzonej przez Mikela Artetę, dlatego pozwolą mu zbierać minuty w innym klubie. W tym momencie nie wiadomo, gdzie ofensywny pomocnik będzie kontynuował swoją karierę.

Były młodzieżowy reprezentant Portugalii występuje w koszulce Arsenalu od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się na Emirates Stadium za 35 milionów euro z FC Porto. Fabio Vieira właśnie w zespole Smoków stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki.

24-latek w barwach angielskiego giganta rozegrał łącznie 49 meczów, zdobył 3 bramki i zaliczył 9 asyst. Kontrakt perspektywicznego pomocnika z Kanonierami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 22 miliony euro.

Przyszłość Fabio Vieiry powinna wyjaśnić się w nadchodzących dniach. Przypomnijmy, że do zamknięcia okienka transferowego pozostały niecałe dwa tygodnie.