Wielkimi krokami zbliża się koniec zimowego okienka transferowego w Premier League. Erik ten Hag nie ukrywa, że chciałby pozyskać jeszcze jakiegoś zawodnika. Szanse są niewielkie, bowiem Manchester United skupia się już na letnich ruchach.

Manchester United pozyskał w styczniu Wouta Weghosrta i Jacka Butlanda

Erik ten Hag nieustannie monitoruje rynek zawodników

Holender ma nadzieję, że uda się sfinalizować jeszcze jeden zimowy transfer

Ten Hag jest nienasycony

Po wznowieniu klubowych rozgrywek Manchester United jest obok Arsenalu najsilniejszą drużyną na Wyspach Brytyjskich. “Czerwone Diabły” wygrywają mecz za meczem, a ulegli jedynie właśnie “Kanonierom”. Erik ten Hag przekonuje, że da się jeszcze poprawić grę zespołu, ale konieczne jest do tego przeprowadzenie kolejnych ruchów na rynku transferowym.

W styczniu Manchester United pozyskał jedynie Jacka Butlanda i Wouta Weghorsta. Nie ulega wątpliwościom, że takie nazwiska stanowią jedynie uzupełnienie kadry. Holenderski napastnik ma tymczasowo zastąpić Cristiano Ronaldo, z którym pożegnano się pod koniec zeszłego roku.

Do końca zimowego okienka w Premier League pozostało już tylko kilka dni. Ten Hag wyraża zainteresowanie przeprowadzeniem jeszcze jednego transferu.

– Jeśli w najbliższych dniach mielibyśmy szansę pozyskać kogoś, to skorzystałbym z tej opcji. Ale to nie zależy tylko ode mnie, to jest jasne. Myślę, że klub musi podchodzić do tego tak, że każdego dnia chce być lepszy. Jeśli więc pojawia się okazja na to, aby być lepszym, to musisz działać. Takie jest moje podejście, więc rozglądam się, badam rynek. Mam pewne pomysły, jaki profil zawodników może wzmocnić nasz skład – przekonuje Holender.

Niewiele wskazuje na to, aby na Old Trafford w najbliższym czasie przeniósł się kolejny zawodnik. Władze Manchesteru United skupiają się na letnim okienku transferowym i pozyskaniu napastnika z najwyższej półki. Na liście życzeń znajdują się Harry Kane, Victor Osimhen czy Goncalo Ramos.

