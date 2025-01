Eric Garcia jednak opuści Barcelonę? Możliwy powrót do Anglii

Eric Garcia wciąż nie może być pewny swojej przyszłości. Wydawało się, że 24-letni Hiszpan zostanie w Barcelonie, a tymczasem pojawił się temat przeprowadzki stopera do Aston Villi - donosi w sobotnie popołudnie brytyjski serwis TEAMtalk.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Eric Garcia przymierzany do Aston Villi

W ostatnim czasie pojawiła się informacja, że Eric Garcia najprawdopodobniej pozostanie w Barcelonie do końca aktualnego sezonu. Jednak przyszłość 24-letniego stopera wciąż jest gorącym tematem w mediach. Jak dowiedział się brytyjski portal “TEAMtalk”, środkowy obrońca stał się opcją transferową dla Aston Villi. Angielski klub sprzedał Diego Carlosa do Fenerbahce Stambuł, a kontuzjowany pozostaje Pau Torres. Dlatego ekipie The Villans przydałoby się wzmocnienie formacji defensywnej.

Eric Garcia wydaje się bardzo ciekawym kandydatem do uzupełnienia składu zespołu prowadzonego przez Unaia Emery’ego. 19-krotny reprezentant Hiszpanii miał już okazję występować w Premier League, więc nie potrzebowałby aklimatyzacji. Przypomnijmy, że wychowanek Barcelony w latach 2017-2021 był zawodnikiem Manchesteru City. Następnie wrócił do ekipy Dumy Katalonii, w której koszulce gra do dzisiaj. Warto dodać, że 24-latkowi przyglądają się również inne drużyny z topowych lig.

Mowa o Como 1907, Gironie, West Hamie United, Newcastle United oraz Wolverhampton Wanderers. Hansi Flick chce jednak zatrzymać wszechstronnego piłkarza, który może zagrać także jako defensywny pomocnik. Przyszłość środkowego obrońcy powinna wyjaśnić się w najbliższych dniach, gdyż do zamknięcia okienka pozostał tylko tydzień.