Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Enzo Barrenechea

Enzo Barrenechea w kręgu zainteresowań SSC Napoli

W letnim okienku transferowym SSC Napoli przejdzie przebudowę. W szczególności w środku pola. Aurelio De Laurentiis i świta muszą włożyć kawał ciężkiej pracy, aby sprowadzić zawodników, którzy profilem pasują do filozofii Antonio Conte. Już wiemy, że „Azzurri” dadzą szansę Michaelowi Folorunsho, który poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Hellasie Verona.

Jak się okazuje, SSC Napoli może sprowadzić bardzo utalentowanego piłkarza. Matteo Moretto zdradził, że na celowniku klubu z południa Włoch znalazł się Enzo Barrenechea. 23-letni Argentyńczyk na co dzień jest zawodnikiem Juventusu, więc Aurelio De Laurentiis będzie musiał spędzić żądania turyńskich władz.

Warto wspomnieć, że transfery na linii Napoli – Juventus zawsze wywoływały ogromne utarczki między kibicami. Wystarczy przytoczyć historię Arkadiusza Milika czy Gonzalo Higuaina, którzy mając w swoim CV „Azzurrich” decydowali się na przeprowadzkę do Turynu. Wówczas kibice z południa Włoch dawali pokaz swojej złości, wyrzucając na śmieci koszulki z nazwiskami tych piłkarzy. Zatem jeśli Enzo Barrenechea zdecyduje się na przyjście do drużyny Antonio Conte, to jego pierwsze miesiące nie będą należały do najłatwiejszych.

Argentyński pomocnik miniony sezon spędził na wypożyczeniu we Frosinone Calcio. 23-latek rozegrał łącznie 39 spotkań. W tym czasie zdołał strzelić jednego gola oraz zaliczyć tyle samo asyst.

Sprawdź także: Victor Osimhen może trafić do giganta Premier League. Nie chodzi o Chelsea