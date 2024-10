Liverpool skreślił Endo. Slot chce gracza klasy światowej

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Wataru Endo

Zubimendi życzeniem Arne Slota, Liverpool ma sprzedać Endo

Liverpool w zimowym oknie transferowym może dokonać wymiany zawodników w środku pola. Dotychczasowe występy oraz praca na treningach Wataru Endo nie przekonały Arne Slota do zatrzymania reprezentanta Japonii. Szkoleniowiec zespołu The Reds miał przekazać włodarzom, że z chęcią pozbyłby się 31-latka. Kwotę zarobioną na sprzedaży pomocnika chciałby od razu zainwestować w nowego piłkarza. Na transakcji z udziałem wychowanka Shonan Bellmare mogą zarobić nie więcej niż 15 mln funtów.

Z transferem do Liverpoolu w ubiegłe lato łączony był przede wszystkim Martin Zubimendi. Finalnie mimo prób zakontraktowania Hiszpana zawodnik zdecydował się pozostać w Realu Sociedad. Niewykluczone jednak, że The Reds w styczniu ponownie zgłoszą się do 25-latka, aby raz jeszcze przekonać go do transferu na Anfield Road. Utrudnieniem może być rosnące zainteresowanie pomocnikiem, gdyż Zubimendi znajduje się również pod obserwacją Manchesteru City jako kandydat do zastąpienia kontuzjowanego Rodriego.

Pod wodzą Arne Slota początek sezonu w wykonaniu Liverpoolu wygląda bardzo dobrze. The Reds po 6. kolejkach Premier League zajmują 1. miejsce w lidze z przewagą jednego punktu nad Manchesterem City i Arsenalem. Ponadto w dwóch meczach Ligi Mistrzów zdobyli komplet punktów, wygrywając z Milanem (3:1) oraz Bologną (2:0). W najbliższy weekend czeka ich starcie w lidze z Crystal Palace.