Chelsea latem znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji w związku z obsadą defensywy. Thomas Tuchel prosi sztab o transfer klasowego stopera, a na szczycie listy Niemca znajduje się Eder Militao. Sprowadzić Brazylijczyka z Realu Madryt będzie jednak bardzo ciężko.

Chelsea najprawdopodobniej pożegna się latem z Antonio Ruedigerem i Andreasem Christensenem

The Blues poszukują wzmocnień środka defensywy, a faworytem Thomasa Tuchela jest Eder Militao

Rola Brazylijczyka w Realu Madryt sprawia jednak, że o taką transakcję będzie bardzo trudno

Thomas Tuchel stawia na Militao, Abramowicz przekona Pereza do transferu?

Przed Chelsea skomplikowane lato. Wszystko wskazuje na to, że zarówno Antonio Ruediger, jak i Andreas Christensen opuszczą wówczas Londyn jako wolni zawodnicy. Oznacza to, że na pozycji środkowego obrońcy The Blues zostaną z 37-letnim Thiago Silvą, a także odgrywającymi mniejsze role Malangiem Sarrem i Trevohem Chalobahem. Pozycja stopera wymaga zatem solidnego wzmocnienia.

Latem londyńczycy usiłowali przekonać do transferu Julesa Kounde. Sam gracz palił się do przeprowadzki, ale na drodze stanął Monchi, który uważał, iż Sevilla powinna zarobić na Francuzie więcej, niż proponowała Chelsea. Za kilka miesięcy The Blues ponownie mają ruszyć na łowy do Hiszpanii. Chcą bowiem Edera Militao.

Ta operacja może być jeszcze trudniejsza do przeprowadzenia. Brazylijczyk od połowy poprzedniego sezonu stał się etatowym członkiem wyjściowej jedenastki. Dziś żaden kibic Realu Madryt nie wyobraża sobie składu bez 24-latka w duecie z Davidem Alabą. Problemem może być też sytuacja kontraktowa Militao. Jest on bowiem związany z Królewskimi aż do 2025 roku. Jeżeli Chelsea zechce go sprowadzić, będzie musiała zaproponować Florentino Perezowi naprawdę intratną ofertę i działać szybko. Z pewnością prezes Los Blancos nie zechce oddać filaru swej drużyny pod koniec okienka.

Militao trafił do Madrytu w lipcu 2019 roku za 50 milionów euro. Już wówczas The Blues próbowali przekonać Brazylijczyka do przenosin do Londynu. W bieżącym sezonie 24-latek rozegrał 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwa gole i asystę.

