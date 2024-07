Dybala namawia gwiazdę Juventusu na transfer do Romy

Paulo Dybala stara się przekonać Federico Chiesę do transferu do Romy, podczas gdy Giallorossi przygotowują pierwszą ofertę po spotkaniu z agentem skrzydłowego. Juventus jest gotowy sprzedać reprezentanta Włoch, a cena transferu ma wynosić około 25-30 milionów euro.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

AS Roma pracuje nad transferem Federico Chiesy

Włoskie media sportowe donoszą, że Paulo Dybala kontaktował się ze swoim byłym kolegą z Juventusu, Federico Chiesą, aby namówić go do dołączenia do AS Romy. Juventus, nie mogąc osiągnąć porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu z reprezentantem Włoch, rozważa sprzedaż swojego gwiazdora tego lata.

Według informacji “Tuttosport” i “La Gazzetta dello Sport”, Dybala zapewnia Chiesę, że razem będą się świetnie bawić w Romie i mogą stworzyć coś dużego. Agent Chiesy, Fali Ramadani, spotkał się już dwukrotnie z przedstawicielami Giallorossich, aby omówić możliwy transfer. Juventus obniżył cenę za Chiesę do około 25-30 milionów euro, co czyni go bardziej atrakcyjnym celem transferowym dla zespołu ze stolicy Italii.

Giallorossi, z trenerem Daniele De Rossim na czele, są zdeterminowani, aby wzmocnić swoją kadrę przed nadchodzącym sezonem, a Chiesa jest na szczycie ich listy życzeń. Obecnie operacja wydaje się być trudna do przeprowadzenia, ale z pewnością nie niemożliwa. Wszystko wyjaśnią najbliższe tygodnie.

Kluczowym aspektem będą negocjacje dotyczące wynagrodzenia Chiesy. Obecnie zarabia on w Juventusie około 6 milionów euro rocznie, co może być problematyczne dla budżetu Romy. Mimo to, według doniesień, Chiesa jest zainteresowany dołączeniem do zespołu De Rossiego i chętnie rozważy ofertę.

