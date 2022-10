Pressfocus Na zdjęciu: Ruben Neves

W ostatnich dniach w Barcelonie doszło do zmiany planów odnośnie do obsady pozycji Sergio Busquetsa. Media hiszpańskie przekazały, że celem klubu jest teraz pozyskanie z Wolverhampton Wanderes Rubena Nevesa. Ekrem Konur dodaje, że klub negocjuje już z zawodnikiem.

FC Barcelona obawia się, że nie uda się przekonać Sergio Busquetsa do pozostania

Xavi ma już swojego faworyta na jego pozycję i jest nim Martin Zubimendi

Klub wolałby na pozycję defensywnego pomocnika pozyskać Ribena Nevesa z Wolverhampton

Ekrem Konur przekazał, że klub rozpoczął już negocjacje

Ruben Neves nowym faworytem do zastąpienia Busquetsa

Niepewna przyszłość Sergio Busquetsa to dla FC Barcelony spory problem. Doświadczony Hiszpan nosi się z zamiarem odejścia do MLS i choć Xavi przekonuje, że 34-latek nie podjął jeszcze decyzji, w klubie trwają już działania mające na celu sprowadzenie jego następcy. Trener ma już swojego faworyta na tę pozycję. Jest nim Martin Zubimendi z Realu Sociedad. Nieco inaczej obsadę pozycji defensywnego zawodnika widzi jednak zarząd.

Dziennikarze Sportu przekazali w piątek, że klub chciałby pozyskać Rubena Nevesa z Wolverhampton Wanderes. Portugalczyk jest motorem napędowym drużyny z Premier League, jednak w barwach Wilków nie ma najmniejszych szans na walkę o coś więcej niż utrzymanie w lidze. Duma Katalonii zdaje sobie sprawę, że byłyby to dla niego atrakcyjny kierunek, choć angielski klub tanio go nie sprzeda.

Barcelona are in talks with Ruben Neves.



— @Ekremkonur pic.twitter.com/oSC9b8zlMM — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 30, 2022

Ekrem Konur dodaje, że Azulgrana rozpoczęła już negocjacje z zawodnikiem. Może to oznaczać, że klub chciałby pozyskać go już zimą, aby 25-latek miał czas przystosować się do gry na pozycji defensywnego pomocnika, pod okiem Sergio Busquetsa. Portal Transfermarkt wycenia go na 40 milionów funtów, jednak ma on kontrakt ważny jeszcze do czerwca 2024 roku. Dlatego też Wolverhampton na pewno będzie oczekiwał dużo większej kwoty.

W tym sezonie Ruben Neves rozegrał dla Wilków osiem meczów. Strzelił w nich jednego gola. Portugalczyk już latem był łączony z przenosinami do Blaugrany. Finalnie klub nie złożył jednak za niego oferty.

