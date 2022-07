fot. PressFocus Na zdjęciu: Dries Mertens

Od dłuższego czasu trwały negocjacje między Driesem Mertensem i Napoli w sprawie przedłużenia wygasłego kontraktu. Ostatecznie prezydent klubu Aurelio De Laurentiis potwierdził, że rozmowy nie przyniosły zamierzonych skutków i Belg pozostanie wolnym zawodnikiem.

Dries Mertens zakończył dziewięcioletnią przygodę z Napoli. Wraz z końcem czerwca wygasła jego ostatnia umowa z klubem

Prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis potwierdził, że negocjacje w sprawie parafowania nowego kontraktu nie przyniosły zamierzonych skutków, a kluczową kwestią były oczekiwane finanse

Belg pozostanie wolnym zawodnikiem. Niewykluczone, że kolejnego pracodawcę również znajdzie we Włoszech

Koniec telenoweli, dziewięcioletnia przygoda zakończona

Od kilku miesięcy trwały negocjacje pomiędzy Mertensem a Napoli w kwestii przedłużenia wygasającej umowy. Wraz z końcem czerwca Belg mógł zostać wolnym zawodnikiem, lecz obie strony były chętne na kontynuowanie współpracy. Ostatecznie rozmowy zostały zaniechane, czego głównym powodem okazały się zbyt duże różnice w oczekiwaniach dotyczących warunków kontraktu.

Prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis w rozmowie z Radio Kiss Kiss potwierdził, że Mertens nie będzie więcej przywdziewał klubowych barw. Nie spotkało się to z entuzjazmem ze strony włoskich kibiców, którzy wciąż chcieli oglądać swojego ulubieńca i jedną z największych gwiazd zespołu.

Odczuwam silne przywiązanie do tych barw, ale kiedy mam działać w imieniu klubu, nie mogę zapominać, że piłka nożna to teraz nie tylko pasja, ale i przemysł, w którym należy przestrzegać zasad rynku. Wobec tego czasami musimy podążać wbrew życzeniom kibiców.

Mertensowi zaproponowałem roczny kontrakt, bo wie, że ma 35 lat, ale jeśli idzie o kwestię podłych pieniędzy, to muszę powiedzieć nie. Moją powinnością jest bronienie interesów Napoli. Życzę mu dobrze. Kiedy zaproponowałem mu 4 i pół miliona euro brutto, a on to odrzucił, podziękowałem mu za lata, które tu spędził jako piłkarz oraz człowiek. Powiedziałem mu, że nie możemy pracować ponad nasze możliwości – wyjaśnił De Laurentiis.

Mertens rozpocznie poszukiwania nowego pracodawcy. Najbardziej prawdopodobna wydaje się jego dalsza gra we Włoszech, gdzie zainteresowanie usługami napastnika wykazuje Lazio.

