SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dmytro Sydorenko

Oficjalnie: Dmytro Sydorenko dołączy do Miedzi Legnica

Miedź Legnica za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała o pozyskaniu na zasadzie transferu definitywnego Dmytro Sydorenko z Pogoni Grodzisk Mazowiecki. 22-letni bramkarz po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku. Co ważne, ukraiński golkiper dokończy aktualny sezon w dotychczasowym zespole, do którego od razu został wypożyczony.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Dmytro Sydorenko swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w ukraińskim klubie, Desna Czernigów. Mierzący 197 centymetrów bramkarz do naszego kraju trafił w marcu 2022 roku, podpisując wówczas umowę z Izolatorem Boguchwała. Kilka miesięcy temu potencjał w tym zawodniku dostrzegli skauci Pogoni Grodzisk Mazowiecki, w której młody piłkarz zanotował ogromne postępy. 22-latek uchodzi za jednego z najlepszych golkiperów w rozgrywkach Betclic 2. Ligi.

– Bardzo się cieszę, że dołączyłem do Miedzi. Gdy tylko usłyszałem o możliwości gry dla zielono-niebiesko-czerwonych, od razu postawiłem sobie za cel trafić do Legnicy. Chcę się rozwijać i grać na jak najwyższym poziomie, dlatego uważam, że ten transfer to dla mnie wielka szansa. Podchodzę jednak do całej sytuacji z dużym spokojem. Umówiłem się z klubem, że po podpisaniu kontraktu wrócę na wypożyczenie do Pogoni, aby dograć sezon do końca – powiedział Dmytro Sydorenko, cytowany przez oficjalną stronę internetową pierwszoligowej ekipy.