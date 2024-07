Diego Simeone chce głośnego transferu prosto z Premier League

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Pierre-Emile Hojbjerg celem Diego Simeone

Kilka dni temu pojawiły się nowe informacje z Hiszpanii, które sugerują, że Pierre-Emile Højbjerg z Tottenhamu Hotspur jest obecnie jedną z opcji dla Atletico Madryt, jeśli chodzi o wzmocnienie środka pola w letnim oknie transferowym. Doniesienia ukazały się niemal miesiąc po tym, jak gazeta AS stwierdziła, że 28-letni Duńczyk nie jest priorytetem dla klubu z La Liga.

Atletico może być teraz bardziej skłonne do dokonania transferu, ponieważ według Mundo Deportivo Saul Niguez jest bardzo bliski przejścia do Sevilli. Jego odejście może zwolnić fundusze na pensje, co ułatwiłoby madryckiemu klubowi sfinansowanie zakupu nowego pomocnika.

Aktualnie Atletico Madryt ma kilku kandydatów na liście celów transferowych, w tym Pierre-Emile’a Hojbjerga z Tottenhamu, Mikela Merino z Realu Sociedad, Conora Gallaghera z Chelsea i Manuela Ugarte z Paris Saint-Germain.

Mundo Deportivo zaznacza, że Merino może grać jako defensywny pomocnik, chociaż to nie jest jego preferowana pozycja. Mimo to pozostaje on na radarze Rojiblancos, ponieważ jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku. Jeśli Atletico udałoby się pozyskać Merino, wciąż mogliby podpisać kontrakt z innym pomocnikiem, a tutaj idealnie pasuje Hojbjerg.

Sam Diego Simeone podobno bardzo chciałby mieć w swoim zespole takiego zawodnika jak Hojbjerg. Duńczykowi został rok do końca kontraktu, a Mundo Deportivo twierdzi, że Tottenham jest gotów go sprzedać w tym oknie transferowym.

