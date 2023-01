PressFocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele latem ponownie może zostać bohaterem sagi transferowej. Gracza FC Barcelony pragnie Paris Saint-Germain, ale sam skrzydłowy podkreśla, że chce pozostać na Camp Nou.

Ousmane Dembele ubiegłego lata podpisał nowy kontrakt z Barceloną. Obowiązuje on jednak tylko do 2024 roku

Francuzem od dawna interesuje się Paris Saint-Germain

25-latek otwarcie powiedział jednak, że dobrze czuje się w stolicy Katalonii i chce tu zostać

“Wieża Eiffla? Nie, dobrze mi w Barcelonie”

Saga związana z pozostaniem Ousmane’a Dembele w FC Barcelona trwała niezwykle długo. Piłkarz został nawet odesłany na trybuny, ale kluczową rolę w tej sytuacji odegrał Xavi Hernandez. Szkoleniowiec okazał 25-latkowi zaufanie, a ten odwdzięczył się świetnymi występami. Dość powiedzieć, że reprezentant Francji został w minionym sezonie najlepszym asystentem La Ligi. Ostatecznie, już latem, piłkarz doszedł do porozumienia z Blaugraną. Podpisał jednak kontrakt zaledwie na dwa lata, co oznacza, że już w lipcu może ruszyć kolejny odcinek serialu dotyczącego ewentualnego odejścia Dembele z Camp Nou.

Klub stara się na każdym kroku dbać o podopiecznego. Gdy został antybohaterem finału Mistrzostw Świata w Katarze, w obronę wziął go Xavi. Z kolei zaledwie w czwartek Joan Laporta przyznał, że jest to zawodnik nie na sprzedaż. Sam Francuz również zdaje się czuć świetnie w obecnym środowisku.

– Podpisałem nowy kontrakt cztery miesiące temu. Jestem tu bardzo szczęśliwy i będę pracował, by kontynuować przygodę w Barcelonie – powiedział Dembele. Tajemnicą poliszynela jest, iż 25-latkiem od dawna interesuje się Paris Saint-Germain. Dziennikarze belgijskiego Eleven zapytali gracza, czy nie interesuje go Wieża Eiffla. – Nie, nie. Czuję się tu dobrze, dobrze mi się tu żyje. Trener i zarząd we mnie wierzą, co mnie bardzo cieszy – dodał Francuz, zwykle oszczędny w słowach na tego typu tematy.

Dembele rozegrał w tym sezonie 22 mecze dla Barcelony. Zanotował w nich sześć bramek i siedem asyst.

