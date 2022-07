Pressfocus Na zdjęciu: Michał Helik

Lech Poznań jest bliski finalizacji transferu Michała Helika. Jak przekazał Tomasz Włodarczyk z redakcji Meczyki.pl, obrońca ustalił już indywidualne warunki kontraktu z mistrzem Polski i w najbliższych dniach zostanie jego zawodnikiem.

Michał Helik od dwóch lat gra w Burnsley, które w ubiegłym sezonie spadło do League One

Polak chce powalczyć o miejsce w składzie na mundial, dlatego naciska na transfer

Bliski pozyskania obrońcy jest Lech Poznań, który ustalił już z nim warunki umowy

Helik w Lechu powalczy o miejsce w kadrze na mundial

Dobra postawa Michała Helika nie zapobiegła w ubiegłym sezonie katastrofie, jaką dla Barnsley był spadek z Championship do League One. Defensor chciałby walczyć o miejsce w składzie reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Katarze, a grając na tak niskim poziomie rozgrywkowym nie miałby na to zbyt wielkich szans.

Helikiem od kilku tygodni interesuje się Lech Poznań, który nawiązał już kontakt z jego aktualnym pracodawcą. Tomasz Włodarczyk przekazał w czwartek, że obie strony są bliskie osiągnięcia porozumienia. 26-latek miał już ustalić warunki kontraktu z Kolejorzem.

Według dziennikarza redakcji Meczyki.pl, obrońca podpisze z mistrzem Polski czteroletni kontrakt. Jego transfer w oczach klubu stanowiłby poważne wzmocnienie krytykowanej w ostatnich tygodniach linii defensywnej Lecha.

W ubiegłym sezonie Michał Helik rozegrał w barwach Barnsley 40 meczów. Zanotował w nich jednego gola i asystę. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 3 miliony euro.