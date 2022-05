Pressfocus Na zdjęciu: Declan Rice

Jak twierdzą dziennikarze ESPN, Declan Rice miał odrzucić ofertę przedłużenia kontraktu w West Ham. Anglika nie skusiła ośmioletnia umowa, dzięki której inkasowałby 200 tys. funtów tygodniowo. Wszystko wskazuje na odejście kapitana Młotów w letnim okienku transferowym.

Declan Rice nie zgodził się na nowy kontrakt w West Ham

Młoty chciały zatrzymać Anglika na dłużej, jednak teraz cała sprawa się komplikuje

Odrzucenie nowej umowy oznacza, że pomocnik latem zapewne zmieni barwy za wielką kasę

Rice odejdzie już latem?

Najnowsze raporty ESPN wykazały, że obóz Declana Rice’a zerwał negocjacje nad nową umową. Szefostwo West Ham zaproponowało ostatnio ośmioletni kontrakt i 200 tys. funtów tygodniowo. Podobno kwestia gry w Lidze Mistrzów jest dla 23-latka priorytetem, co mogło zaważyć podczas rozmów nad przedłużeniem obecnej umowy.

Declan Rice już od ponad roku kuszony jest transferem do innej ekipy Premier League. Tymczasem 23-latek został jeszcze w West Ham na sezon 2021/22 i doszedł z londyńczykami do półfinału Ligi Europy. Być może zdał sobie sprawę, że z Młotami raczej nie awansuje do elitarnych rozgrywek, więc nadszedł czas na nowe wyzwanie.

Dalej jednak nie ma pewności, gdzie mógłby trafić kapitan londyńczyków. Wcześniej w Anglii huczało od plotek łączących go z przenosinami do Man Utd. Tymczasem Czerwone Diabły pogrążyły się w kryzysie, a Erik ten Hag woli wzmocnić środek pola Frenkiem de Jongiem.

Istnieje jeszcze opcja transferu do Chelsea czy innych ekip z ekstraklasy. David Moyes mówił jakiś czas temu, że 100 mln funtów za Rice’a w zeszłym sezonie było promocją. Skoro ten nie chce zostać na dłużej, każdy zainteresowany klub musi liczyć się z kosztami. Niewykluczone, że West Ham zażyczy sobie nawet 150 mln funtów.

