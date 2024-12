De Jong zmienił zdanie ws. przyszłości w Barcelonie

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: De Jong i Flick

De Jong gotowy na transfer do innego giganta futbolu

Frenkie de Jong ma ważny kontrakt z Barceloną do 2026 roku, a jeszcze niedawno klub planował jego przedłużenie. Jednak w ostatnich miesiącach sytuacja uległa zmianie, a sprzedaż pomocnika stała się realną opcją, zwłaszcza w kontekście lata 2025 roku.

Jednym z głównych powodów, dla których Barcelona rozważa transfer De Jonga, jest jego wysoka pensja. Klub nadal boryka się z problemami finansowymi, a sprzedaż zawodnika mogłaby znacząco poprawić sytuację budżetową. De Jong jest jednym z najlepiej opłacanych graczy, co przy ograniczeniach związanych z finansowym Fair Play jest dla Dumy Katalonii dużym wyzwaniem.

Barcelona stawia coraz większy nacisk na rozwój młodych talentów. Marc Casado, Marc Bernal i Gavi to zawodnicy, którzy zaczynają odgrywać coraz większą rolę w drużynie, zmniejszając potrzebę polegania na De Jongu. W połączeniu z jego problemami zdrowotnymi, rola Holendra w drużynie stała się mniej kluczowa niż kiedyś

Zainteresowanie De Jongiem wyrażają topowe kluby europejskie. To Manchester United, Chelsea, Bayern Monachium i Paris Saint-Germain. Każdy z tych klubów jest gotów zaoferować Holendrowi coś ekstra. I choć Hansi Flick chciałby go zatrzymać w klubie, to wydaje się, że kwestie finansowe mogę odegrać tutaj kluczową rolę. Z pewnością w kolejnych tygodniach spekulacje dotyczące Holendra będą narastać, a letnie okienko może być naprawdę gorące w sprawie jego przyszłości.