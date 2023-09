IMAGO / Paul Marriott Na zdjęciu: David De Gea

De Gea po odejściu z Man Utd nadal szuka nowego klubu

Wydawało się, że bramkarz nie będzie miał problemu ze znalezieniem nowego zespołu

Media zastanawiają się nad tego przyczyną

Dwa powodu, przez które De Gea nadal szuka klubu

Manchester United postanowił nie przedłużać kontraktu z Davidem De Geą i Hiszpan po dwunastu latach gry na Old Trafford opuścił klub. Wydawało się, że bramkarz szybko znajdzie nowego pracodawcę. Był łączony między innymi z Bayernem Monachium czy Realem Madryt, ale kluby postawiły na inne rozwiązania.

Daily Mail zastanawia się, dlaczego De Gea nadal pozostaje bez klubu i znalazł dwa główne powody. Po pierwsze Hiszpan miał swoje priorytety na rynku transferowym, ale kluby, które wybrał nie szukały nowych golkiperów. Po drugie jest znakomitym bramkarzem na linii, ale na przedpolu nie daje tyle drużynie, ile powinien dawać bramkarz na najwyższym poziomie gry. Ponadto zwracają uwagę na jego słabą grę nogami.

Co więcej The Guardian informuje, że De Gea może zdecydować się zakończyć piłkarską karierę. Będzie to spore zaskoczenie, bowiem Hiszpan w poprzednim sezonie prezentował się z dobrej strony, choć nie uniknął kilku błędów, a obecny wiek piłkarza sprawia, że mógłby pograć jeszcze kilka lat na wysokim poziomie.

Zobacz również: Ten Hag znalazł receptę na poprawę gry Man Utd?