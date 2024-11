De Bruyne odbył rozmowy. Man City straci gwiazdę?

Kevin De Bruyne już niedługo może odejść z Manchesteru City. Jak informuje David Ornstein na łamach The Athletic, gwiazdor odbył wstępne rozmowy z klubami MLS.

Źródło: David Ornstein / The Athletic

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne odbył rozmowy z klubami MLS i Saudi Pro League

Kevin De Bruyne stoi przed kluczową decyzją dotyczącą swojej przyszłości, gdy jego kontrakt z Manchesterem City dobiega końca. Według The Athletic belgijski pomocnik rozważa trzy główne opcje: przedłużenie umowy z mistrzami Premier League o kolejne 12 miesięcy, przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej lub dołączenie do MLS.

Przedłużenie kontraktu pozwoliłoby mu jeszcze przez rok rywalizować na najwyższym poziomie w Anglii, zanim potencjalnie spróbowałby swoich sił na innym rynku. Alternatywą dla Kevina De Bruyne jest przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej, gdzie zainteresowanie nim wykazują kluby wspierane przez Public Investment Fund, takie jak Al-Nassr czy Al-Ahli.

Dla pomocnika byłoby to nowe wyzwanie, a także szansa na dołączenie do rosnącej liczby światowej klasy piłkarzy decydujących się na grę w tamtejszej lidze. Ponoć Belg nawiązał wstępne kontakty z Arabią Saudyjską i nie wyklucza tej opcji.

Trzeci kierunek to MLS, gdzie De Bruyne również wzbudził duże zainteresowanie. Ponoć tu również odbyły się pierwsze rozmowy z tamtejszymi klubami, ale są one głównie prowadzone przez władze ligi. Niemniej jednak wiele drużyn chętnie zrobiłoby miejsce dla tak uznanego zawodnika.

Decyzja Kevina De Bruyne będzie miała kluczowe znaczenie nie tylko dla jego własnej kariery, ale także dla Man City i klubu, który ostatecznie go pozyska. Oczekuje się, że belgijski rozgrywający wkrótce ogłosi swoje zamiary. Obywatele chcieliby wiedzieć, czy mogą na niego liczyć.