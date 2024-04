Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: David Hancko

David Hancko na liście życzeń SSC Napoli

Włosi od lat nie mieli tak słabego mistrza kraju. SSC Napoli w obecnie trwającej kampanii prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań, czego dowodem są zmiany na ławce trenerskiej. Francesco Calzona jest trzecim szkoleniowcem „Azzurrich”, który w tym sezonie prowadzi drużynę. Zespół zatem w letnim okienku transferowym będzie czekała przebudowa, aby znów włączyć się do walki o Scudetto, czyli mistrzostwo Serie A.

Jednym z głównych celów SSC Napoli jest sprowadzenie nowego defensora. Klub latem ubiegłego roku nie załatał dziury po odejściu Kim Min-jae do Bayernu Monachium. Zespół w obecnym sezonie boryka się z tą pozycją, bowiem ani Juan Jesus, ani Natan nie prezentują zbliżonego poziomu do Koreańczyka. Jest to główny powód, dlaczego „Azzurri” będą chcieli zakontraktować stopera.

Jak poinformowała „La Gazzetta dello Sport”, SSC Napoli miało już znaleźć odpowiedniego kandydata do wzmocnienia defensywy. Zainteresowanie włoskiego klubu wzbudził David Hancko z Feyenoordu Rotterdam. „Azzurri” już mieli kontaktować się w sprawie słowackiego defensora. Różowy dziennik dodaje, że przed Aurelio De Laurentiisem i świtą trudne zadanie negocjacyjne. Holendrzy wyceniają swojego gracza na 30 milionów euro. Napoli natomiast nie ma zamiaru płacić więcej niż 20 milionów euro.

David Hancko w tym sezonie rozegrał 43 spotkania w barwach Feyenoordu Rotterdam. Słowak w tym czasie zdołał zgromadzić sześć goli oraz zaliczyć trzy asysty.

