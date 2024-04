fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Aureliuo De Laurentiis

Jonathan David może zamienić Lille na SSC Napoli

SSC Napoli we wrześniu 2020 pozyskało Victora Osimhena z Lille OSC za 75 milionów euro. Transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Nigeryjski zawodnik szybko zaaklimatyzował się w realiach włoskiej piłki. Fichajes.net przekonuje, że działacze Partenopei mogą szukać następcy Osimhen latem ponownie w szeregach francuskiej ekipy.

Źródło podaje, że na liście życzeń Napoli znalazł się Jonathan David. Transfer z udziałem tego gracza może być pierwszym i jednocześnie jednym z najtrudniejszych wyzwań nowego dyrektora sportowego klubu Giovanniego Manny.

Victor Osimhen co prawda w grudniu minionego roku przedłużył umowę z klubem z Neapolu. Miało to jednak wpłynąć na to, aby zawodnik nie rozstał się z przedstawicielem Serie A za małe pieniądze. Tajemnicą poliszynela jest, że władze Błękitnych liczą na zysk w wysokości 130 milionów euro za piłkarza. Chętnym na jego transfer ma być przede wszystkim Paris Saint-Germain. Klub z Paryża może latem być zmuszony do znalezienia zastępstwa dla Kyliana Mbappe. Reprezentant Nigerii wydaje się ciekawym rozwiązaniem.

Reprezentant Kanady wyceniany na 50-60 milionów euro

Tymczasem klub z Neapolu miałby zastąpić swoją gwiazdę reprezentantem Kanady. David wyceniany jest na mniej więcej 50-60 milionów euro. Środkowy napastnik ma kontrakt ważny z klubem z Ligue 1 do końca czerwca przyszłego roku, więc najbliższa sesja transferowa może być dla Lille idealną okazją na zarobienie niezłej sumy na transakcji z udziałem 24-latka.

David w tym sezonie wystąpił w 40 meczach. Strzelił w nich 23 goli i zaliczył siedem asyst.

