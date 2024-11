David chce ogromnej podwyżki. Man United, Liverpool i Inter usłyszeli kwotę

ANP / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

David chce 5-letni kontrakt i 6 mln euro rocznie

Jonathan David to jedno z głośniejszych nazwisk na rynku transferowym. Napastnik latem przyszłego roku będzie dostępny za darmo, bowiem jego kontrakt z OSC Lille wygasa z dniem 30 czerwca. Reprezentant Kanady mimo oferty z obecnego klubu woli podjąć nowe wyzwanie. W ostatnich dniach jego agent miał poinformować zainteresowane kluby o kwocie wynagrodzenia dla swojego klienta.

Wśród potencjalnych drużyn, które w przyszłości reprezentować może Jonathan David wymienia się zespoły z Serie A i Premier League. Najczęściej są to Manchester United, Liverpool, Inter Mediolan oraz Juventus. Według włoskiego źródła Tuttosport agent Kanadyjczyka chce, aby jego klient podpisał z nowym pracodawcą pięcioletni kontrakt. Co więcej, wynagrodzenie napastnika miałoby wzrosnąć do 6 milionów euro rocznie. Dodatkowo piłkarz chce otrzymać 10 mln euro bonusu za podpis pod umową.

Nie tak dawno David odrzucił możliwość parafowania nowego kontraktu z Lille. Powodem było zbyt niskie wynagrodzenie, bowiem Francuzi oferowali mu jedynie 3.5 mln euro rocznie. Oprócz wcześniej wspomnianych 4 klubów Jonathan David w przeszłości łączony był również m.in. z Aston Villą, Arsenalem czy Chelsea.

W bieżącej kampanii David wciąż podtrzymuje wysoką formę. Obecnie ma na swoim koncie 13 goli i 2 asysty w 19 meczach. W OSC Lille spędził łącznie pięć sezonów, gdyż trafił do klubu latem 2020 roku z belgijskiego KAA Gent.