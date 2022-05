fot. PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Darwin Nunez to jeden z najbardziej rozchwytywanych napastników na rynku transferowym. Chętnych na pozyskanie Urugwajczyka nie brakuje. Nowe wieści na temat zawodnika przekazał natomiast portal RMC Sport.

Darwin Nunez latem może zmienić barwy klubowe

Man Utd i Newcastle wyraziły chęć pozyskania piłkarza

Urugwajczyk nie chce grać dla drużyny, które nie będzie mu gwarantowała gry w Lidze Mistrzów

Darwin Nunez odrzucił oferty Man Utd i Newcastle

Darwin Nunez aktualnie jest zawodnikiem Benfiki Lizbona, który ma umowę z klubem z Portugalii ważną do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 40 milionów euro. Aczkolwiek wierząc medialnym doniesieniom, suma transakcji z udziałem piłkarza może wynieść znacznie więcej.

RMC Sport podał, że Darwin Nunez znalazł się na radarze Manchesteru United i Newcastle United. Obie ekipy podobno złożyły ofertę działaczom Benfiki w sprawie zawodnika. Sam zainteresowany nie był jednak chętny na kontynuowanie kariery w zespołach, które nie zapewniają mu gry w Lidze Mistrzów.

Ośmiokrotny reprezentant Urugwaju w tej kampanii wystąpił łącznie w 41 meczach, notując w nich 34 gole, a ponadto zaliczył cztery asysty.

W kontekście Man Utd trzeba dodać, że aktualnie ekipa z Old Trafford plasuje się na szóstym miejscu w tabeli Premier League. Już nie ma szans na to, aby zakończyć rozgrywki ligi angielskiej na wyższej pozycji. Możliwe jest natomiast zakończenie sezonu przez Man Utd na siódmej pozycji, co skutkowałoby występami w Lidze Konferencji Europy.

