Danilo zaprezentowany przez nowy klub. Sentymentalny powrót

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Danilo

Oficjalnie: Flamengo sprowadziło Danilo

Flamengo pochwaliło się w mediach społecznościowych zakontraktowaniem Danilo, który dołączył do brazylijskiego klubu na zasadzie wolnego transferu, czyli za darmo. 33-latek był dostępny na rynku bez kwoty odstępnego, ponieważ kilka dni temu rozwiązał za porozumieniem stron swój kontrakt z Juventusem. Prawy obrońca, który dobrze czuje się również na pozycji stopera, pomyślnie przeszedł testy medyczne i związał się z nowym pracodawcą umową obowiązującą do końca grudnia 2026 roku.

Tym samym 65-krotny reprezentant Brazylii zaliczył sentymentalny powrót do ojczyzny. Boczny defensor swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w macierzystym klubie – America Futebol Clube – następnie przeprowadził się do Santosu, by w 2011 roku wreszcie zakotwiczyć w Europie. Danilo na Starym Kontynencie grał dla FC Porto, Realu Madryt, Manchesteru City oraz Juventusu. Wahadłowy może pochwalić się tytułem mistrza Portugalii, Hiszpanii, Anglii oraz Włoch, co jest nie lada osiągnięciem.

Kapitan reprezentacji Brazylii z powodzeniem występował w barwach zespołu Starej Damy od sierpnia 2019 roku, kiedy trafił na Allianz Stadium za 37 milionów euro ze wspomnianego wyżej Manchesteru City. Weteran w koszulce drużyny Bianconerich rozegrał łącznie 213 meczów, zdobył 9 bramek i zaliczył 14 asyst. Jego wartość rynkowa wynosi 4 miliony euro.