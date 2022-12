PressFocus Na zdjęciu: Dani Ramirez

Według informacji Piotra Koźmińskiego z WP Sportowe Fakty, Dani Ramirez jest coraz bliższy powrotu do PKO Ekstraklasy. Hiszpan jeszcze przed świętami może zostać zawodnikiem Widzewa Łódź.

Ramirez blisko Widzewa Łódź

Piotr Koźmińskie przekazuje nowe informacje ws. transferu

Hiszpan po krótkiej przygodzie z Zulte Waregem wróci do Polski

Ramirez zostanie nowym zawodnikiem Widzewa Łódź

Piotr Koźmiński jako pierwszy kilkanaście dni temu przekazywał informacje, że Ramirez może zostać zawodnikiem Widzewa Łódź. Hiszpan, który w Polsce występował między innymi w ŁKS-ie Łódź oraz Lechu Poznań jest bardzo bliski powrotu do polskiej ligi.

W pewnym momencie wydawało się, że Ramirez nie będzie mógł trafić do Widzewa Łódź, ponieważ w tym sezonie wystąpił już w barwach Lecha Poznań oraz Zulte Waregem, natomiast przepisy wykluczają możliwość występu w trzech klubach w jednym sezonie.

Okazuje się jednak, że według ustaleń WP Sportowych Faktów mecz rozegrany w drużynie Kolejorza o Superpuchar Polski nie wlicza się do nowych rozgrywek. To sprawia, że nie ma żadnych przeciwskazań, by Dani Ramirez już w najbliższych dniach dołączył do Widzewa Łódź.

Jak dodaje Piotr Koźmiński, według jego informacji temat transferu powinien wyjaśnić się jeszcze przed świętami. Jeśli tak się stanie to Hiszpan prawdopodobnie będzie sporym wzmocnieniem łódzkiego Widzewa.

Dani Ramirez w 2017 roku został zawodnikiem Stomilu Olsztyn, a rok później przeniósł się do ŁKS-u Łódź. Dobrymi występami na poziomie Fortuna 1 Ligi i PKO Ekstraklasy zapracował na transfer do Lecha Poznań. W sierpniu tego roku przeniósł się do Zulte Waregem, jednak wydaje się, że po krótkiej przygodzie z belgijską piłką znów wróci do Polski.

