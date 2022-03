Gracz z przeszłością w Barcelonie może trafić do Ekstraklasy

PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze

Górnik Zabrze całkiem nieźle radzi sobie w obecnym sezonie Ekstraklasy, jednak wąska kadra sprawia, że w razie kontuzji lub zawieszeń za kartki Jan Urban będzie miał spory problem ze skompletowaniem pierwszej jedenastki. Zimowe okienko również było słabe w wykonaniu drużyny ze Śląska, dlatego zabrzanie nadal poszukują wzmocnień.

Dani Pacheco to wychowanek Barcelony

Hiszpan ma swoim koncie debiut w Lidze Mistrzów w barwach Liverpoolu

Obecnie pozostaje wolnym zawodnikiem

Dani Pacheco rozmawia Górnikiem Zabrze

Z Hiszpanii napłynęły dość ciekawe informacje, że do Górnika Zabrze może trafić 31- letni Dani Pacheco. Hiszpan to ofensywny pomocnik, może grać zarówno w roli lewoskrzydłowego jak i cofniętego napastnika.

Se interesó el Górnik, sexto en #Ekstraklasa, por Gorka Santamaría aunque acabó fichando a Higinio Marín. Pero el murciano podría no ser el último español en llegar a Zabrze ya que según nuestra información se negocia el fichaje de todo un ex Liverpoolhttps://t.co/PEfiwt3LRA — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) March 9, 2022

Dani Pacheco jest wychowankiem Barcelony. W szkółkach Dumy Katalonii bardzo dobrze rokował, jednak ostatecznie jego kariera nie potoczyła się tak, jakby sobie życzył tego zawodnik. W 2008 roku trafił do Liverpoolu. Początkowo grał w rezerwach, ale z czasem udało mu się przekonać do siebie sztab szkoleniowy i zadebiutować w pierwszej drużynie w Lidze Mistrzów przeciwko Fiorentinie. W barwach The Reds wystąpił w siedemnastu spotkaniach.

Od tego czasu jego kariera staczała się w dół. Pacheco był wypożyczany kolejno do Norwich City, Atletico Madryt i Rayo Vallecano. Na swoim koncie ma ponad 200 występów na drugim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii oraz dwa awanse do Primera Division. Ostatnio był zawodnikiem cypryjskiego Apollonu Limassol, gdzie rozegrał dwanaście spotkań. Obecnie jest wolnym zawodnikiem trenującym w lokalnym klubie.

O zainteresowaniu ze strony Górnika Zabrze poinformował niedawno hiszpański dziennikarz. Eugenio Aguillera zajmuje się na Półwyspie Iberyjskim polskim futbolem. Wkrótce Pacheco ma pojawić się w Zabrzu, aby przejść testy medyczne.

