PressFocus Na zdjęciu: Dani Olmo w starciu z graczami PSG

FC Barcelona latem oraz zimą sondowała możliwość ponownego sprowadzenia Daniego Olmo. Hiszpan w wywiadzie wyznał jednak, że na razie zamierza pozostać w RB Lipsk.

Dani Olmo od przeszło roku łączony jest z powrotem do FC Barcelony

Hiszpański pomocnik rozgrywa mocno nieregularny sezon, ale ostatnio wrócił do zdrowia i niezłej formy

23-latek w rozmowie z Bildem przyznał, że nie zamierza odchodzić z RB Lipsk tego lata

“Nie spieszę się. Jestem w Lipsku bardzo szczęśliwy”

Dani Olmo jest łączony z powrotem do Barcelony, odkąd klub przejął Joan Laporta, czyli od przeszło roku. Ostatnio doniesienia te ucichły. Hiszpan rozgrywał bowiem bardzo nieregularny sezon w RB Lipsk, w którym nie brał już udziału w tak wielu akcjach bramkowych. Przeszkodziły w tym kontuzje mięśniowe. Ostatnio 23-latek powrócił jednak do zdrowia, a jego dyspozycja również się poprawiła. W rozmowie z Bildem sam poruszył kwestię swojej przyszłości.

– Nie spieszę się [do odejścia – przyp. PP]. Jestem tu bardzo szczęśliwy. Mój kontrakt obowiązuje do 2024 roku. Nie widzę powodu, bym tego lata miał zmienić klub. Właśnie zdałem sobie sprawę, jak szybko może mijać czas. Mam za sobą sześć trudnych miesięcy i cieszę się, że znowu gram. Skupiam się na kolejnych meczach i niczym więcej – powiedział Olmo. Nie ukrywał jednak, że jego ambicją jest regularna gra w najważniejszych spotkaniach. – To jasne, że chciałbym grać w Lidze Mistrzów. Wszyscy w drużynie myślą tak samo. To nasz cel i wierzę, że awansujemy do niej w tym roku – dodał 23-latek.

Hiszpan nie jest bezdyskusyjnym graczem pierwszego składu dla trenera Tedesco. W siedemnastu spotkaniach dla Byków we wszystkich rozgrywkach zanotował trzy gole i pięć asyst.

