Edinson Cavani pożegnał się już z kibicami Manchesteru United i rozpoczął poszukiwania nowego klubu. Jak informuje Ekrem Konur, o transfer doświadczonego Urugwajczyka starają się aż cztery kluby La Liga. W kolejce po napastnika ustawiły się: Real Sociedad, Atletico, Villarreal i Sevilla.

Kontrakt Cavaniego z Manchesterem United wygasa w czerwcu tego roku

Urugwajczyk po dwóch latach spędzonych na Old Trafford poszuka latem nowego klubu

W kolejce po jego podpis ustawiły się aż cztery zespoły z La Liga

Cavani ceniony w Hiszpanii

Edinson Cavani podczas swojego dwuletniego pobytu w Manchesterze United pełnił głównie rolę rezerwowego. Jego kariera na Old Trafford naznaczona była częstymi urazami, po których ciężko było mu walczyć o miejsce w podstawowym składzie. Mimo to w 59 meczach udało mu się zanotować 19 trafień i dołożyć do tego siedem asyst. Już pod koniec sezonu 2021/22 jasne było, że Urugwajczyk nie będzie kontynuował kariery w Manchesterze i latem poszuka sobie nowego klubu.

Chętnych do pozyskania Cavaniego nie brakuje. Ekrem Konur przekazał, że 35-latkiem zainteresowane są aż cztery czołowe kluby La Liga. Napastnika w swoich składach widziałyby: Real Sociedad, Atletico Madryt, Villarreal i Sevilla. Urugwajczyk w lidze hiszpańskiej grać nie miał jeszcze przyjemności, dlatego perspektywa zmierzenia się z nowym wyzwaniem może okazać się dla niego kusząca.

🚨 Edinson Cavani's agent has held talks with Real Sociedad, Atletico, Villarreal and Sevilla. 🇺🇾 pic.twitter.com/m6Nay52JMP — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 2, 2022

Kontrakt Cavaniego z Manchesterem United wygasa czerwcu, dlatego będzie mógł on dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu. Portal Transfermarkt obecnie wycenia go na 4 miliony euro.

