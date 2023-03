fot. PressFocus Na zdjęciu: Juan Cuadrado

Juan Cuadrado może latem zmienić pracodawcę

La Gazzetta dello Sport przekonuje, że Kolumbijczyk może zakotwiczyć w Romie

Doświadczony zawodnik ma umowę ważną do końća czerwca tego roku

Niejasna przyszłość Cuadrado

Juventus może się mocno zmienić w trakcie najbliższego okna transferowego. We włoskich mediach nie milkną spekulacje na temat przyszłości kilku zawodników. Niepewny przyszłości w klubie z Turynu jest między innymi Juan Cuadrado.

La Gazzetta dello Sport twierdzi, że Kolumbijczyk może obrać drogę Paulo Dybali i kontynuować karierę w Romie. Do ekipy z Rzymu zawodnik może trafić na zasadzie wolnego transferu, bo z końcem czerwca wygasa kontrakt Cuadrado z Juve.

Kolumbijski zawodnik do ekipy z Turynu dołączył w 2017 roku. Chociaż we włoskiej prasie nie brakowało wieści na temat pozostania Cudarado w Juve, to jednak ostatecznie wciąż żadne porozumienie nie zostało osiągnięte.

