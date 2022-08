fot. PressFocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Conor Gallagher zaliczył fantastyczny sezon na wypożyczeniu, a tego lata wrócił do Chelsea. Styl gry preferowany przez menedżera Thomasa Tuchela nie do końca mu pasuje, zatem istnieje możliwość kolejnego rozstania. Tym razem Crystal Palace chce ściągnąć go do siebie na stałe.

Conor Gallagher zaliczył fantastyczny sezon na wypożyczeniu w Crystal Palace

Po powrocie do Chelsea ciężko mu przebić się do wyjściowego składu. Jego gra nie do końca pasuje do taktyki Thomasa Tuchela

Crystal Palace chce definitywnego transferu Anglika. Jest gotowe zapłacić ponad 40 milionów euro

Chelsea podejmie decyzję w sprawie Gallaghera

Conor Gallagher to jeden z największych wygranych poprzedniego sezonu w Premier League. Świetnie spisywał się on na wypożyczeniu w Crystal Palace, strzelając osiem bramek w 34 ligowych występach. Londyńscy kibice domagali się jego powrotu na Stamford Bridge, a menedżer Thomas Tuchel postanowił dać mu szanse do udowodnienia swoich umiejętności.

Powrót nie przebiega jednak tak, jak można się było tego spodziewać. 22-latek nie jest głównym kandydatem do miejsca w wyjściowej jedenastce, a ponadto nie najlepiej radzi sobie w taktyce Tuchela. Gallagher jest ofensywnie usposobionym zawodnikiem, natomiast w starciu z Leeds United zagrał w dwójce środkowych pomocników. Chelsea przegrała to spotkanie aż 0-3.

Ostateczna decyzja dotycząca czterokrotnego reprezentanta Anglii ma jeszcze zostać podjęta. Nie jest tajemnicą, że The Blues szukają na rynku transferowym jeszcze jednego środkowego pomocnika, co mogłoby jeszcze zmniejszyć szanse na jego regularną grę.

W blokach startowych pozostaje Crystal Palace, które dołączyło do zainteresowanych już wcześniej West Hamu United i Newcastle United. “Orły” mają nadzieję, że dobre wspomnienia z przyszłości okażą się kluczowe w kontekście ewentualnej decyzji dotyczącej przeprowadzki. Jeżeli Chelsea uzna, że nie potrzebuje Gallaghera, wówczas Crystal Palace ruszy z ofertą wynoszącą ponad 40 milionów euro.

