Real Madryt jest zainteresowany pozyskaniem Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur, a zawodnik ma być chętny na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii - donosi Ekrem Konur. Królewscy planują poważnie wzmocnić swoją formację defensywną.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Cristian Romero otwarty na transfer do Realu Madryt

Real Madryt jest zmuszony do wzmocnienia swojej linii obrony w jednym z najbliższych okienek transferowych. Królewskich nie oszczędzają bowiem kontuzje – z powodu urazów pauzują obecnie David Alaba oraz Dani Carvajal. Los Blancos szukają więc nowego stopera i bocznego defensora, by lepiej zabezpieczyć newralgiczne pozycje. Według mediów mistrz La Ligi może wybrać się na zakupy do Premier League, żeby ściągnąć środkowego obrońcę.

Z przeprowadzką na Santiago Bernabeu są bowiem łączeni William Saliba oraz Cristian Romero. Francuza może być ciężko wyciągnąć z Arsenalu, ponieważ 23-latek nie ma zamiaru ruszać się z Londynu. Jak donosi Ekrem Konur w mediach społecznościowych, Real Madryt ma większe szanse na pozyskanie drugiego z wymienionych zawodników. 26-letni Argentyńczyk podobno jest otwarty na przenosiny do stolicy Hiszpanii.

Zatem niewykluczone, że Królewscy złożą ofertę za Cristiana Romero już w zbliżającym się wielkimi krokami styczniowym okienku transferowym. Tottenham Hotspur oczywiście chce zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej i na pewno nie sprzeda go, jeśli na stole nie pojawi się kusząca propozycja. Kontrakt reprezentanta Argentyny z Kogutami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a jego wartość rynkowa jest szacowana na 65 mln euro.

Mistrz świata z 2022 roku z powodzeniem występuje w koszulce ekipy Spurs od sierpnia 2021 roku, gdy trafił na Tottenham Hotspur Stadium za 52 miliony euro z Atalanty Bergamo. Dotychczasowy bilans piłkarza w londyńskim zespole to 106 meczów, 7 goli oraz 1 asysta.