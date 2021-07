Lorenzo Insigne może w trakcie trwającego okienka transferowego zmienić barwy klubowe. Mistrz Europy może zostać sprzedany za 30 milionów euro, donoszą włoskie media.

Najnowsze doniesienia mediów sugerują, że Lorenzo Insigne może rozstać się z Napoli

Włoch ma kontrakt ważny do końca czerwca 2022 roku

Chętnych na transfer z udziałem 30-latka nie brakuje

Przyszłość Insigne niepewna

Lorenzo Insigne i jego przyszłość w klubie ze Stadio Diego Armano Maradony od dłuższego czasu jest niepewna. Nowe wieści na temat zawodnika pojawiły się na łamach takich dzienników jak Corriere dello Sport, czy La Gazzetta dello Sport.

Na dzisiaj mało prawdopodobne jest, aby Insigne podpisał nowy kontrakt z Napoli. Wpływ na to ma mieć fakt, że Włoch oczekuje zarobków na poziomie pięciu milionów euro. Piłkarz aktualnie może liczyć na 4,6 miliona euro rocznie.

Dodatkowy czynnik, który może być trudniejszy do zrealizowania, to chęć posiadania przez piłkarza pełnej kontroli nad prawdami do wizerunku, na co Aurelio De Laurentiis raczej się nie zgodzi.

Zawodnik zasilił szeregi Azzurrich w wieku zaledwie 15 lat. Insigne przszedł przez klubową akademię, debiutując w dorosłej drużynie Napoli w 2010 roku, Zagrał wówczas w starciu przeciwko Livorno.

W ostatnim czasie reprezentanta Włoch łączono z takimi klubami jak Barcelona, czy Tottenham Hotspur. W trakcie ostatnich Mistrzostw Europy piłkarz zdobył dwie bramki w siedmiu występach, mając duży wkład w końcowy triumf Squadra Azzurra na Euro 2020.

