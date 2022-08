Pressfocus Na zdjęciu: Conor Gallagher

Conor Gallagher błyszczał na wypożyczeniu w Crystal Palace, ale po powrocie do Chelsea ma problem z odnalezieniem rytmu i regularną grą. Tę sytuację chce wykorzystać Newcastle, który postanowił postarać się o angaż utalentowanego pomocnika The Blues.

Conor Gallagher może mieć spore trudności z przebiciem się do wyjściowego składu Chelsea Londyn

Pomocnik słabo spisał się w meczu z Leeds, czym podkopał nieco zaufanie sztabu szkoleniowego

Wypożyczyć Anglika chciałby Newcastle United

Chelsea to wciąż za wysokie progi dla Gallaghera?

Conor Gallagher w zeszłym sezonie był jednym z liderów Crystal Palace. 22-latek imponował przeglądem pola i umiejętnościami technicznymi, a w 39 meczach zanotował osiem bramek i pięć asyst. Z tego chociażby powodu fani Chelsea Londyn zacierali już ręce na jego powrót do klubu ze Stamford Bridge. Przeskok z ekipy Orłów do The Blues okazał się być jednak boleśniejszy niż zakładano.

Gallagher otrzymał po kilka minut od Thomasa Tuchela w starciach z Evertonem i Tottenhamem, a w rywalizacji z Leeds wystąpił w wyjściowym składzie. Sprawdzian ten niestety oblał. Chelsea przegrała wysoko z Pawiami 0:3, a Anglik nie potrafił odnaleźć się na boisku i w dużej mierze to z jego winy klub przegrał rywalizację w środku pola. 22-latek w następnym spotkaniu prawdopodobnie znów usiądzie na ławce rezerwowych.

Newcastle are pushing hard to sign Conor Gallagher from Chelsea on a season-long loan 👀✍️ pic.twitter.com/lyPXHezgn0 — SPORTbible (@sportbible) August 24, 2022

Sytuację Gallaghera planuje wykorzystać Newcastle. Dziennikarze The Telegraph przekazali, że włodarze Srok chcieliby wypożyczyć Anglika. Wszystko zatem w rękach Chelsea. Sam zawodnik jest otwarty na możliwość przenosin do Newcastle, który w tym sezonie chce rywalizować o miejsce premiujące awansem do europejskich pucharów.

Czytaj też: Newcastle szykuje wysoką ofertę za piłkarza Źrebaków