Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Hasan Salihamidžić

Podczas audycji programu Okno transferowe w Meczyki.pl, sporo uwagi poświęcono Robertowi Lewandowskiemu. Tomasz Włodarczyk i Piotr Koźmiński zdradzili kilka interesujących faktów w tej sprawie. Jak się okazało Pini Zahavi załatwił już większość formalności, dlatego teraz trzeba poczekać na decydujący głos Bayernu Monachium.

Robert Lewandowski czeka na zielone światło od Bayernu Monachium

FC Barcelona przedstawiła projekt Polakowi, który spotkał się z akceptacją 33-latka

Karty leżą na stole, a decydujący ruch należy już wyłącznie do Bawarczyków

Bayern zwleka, Barca czeka

Każdego dnia w mediach pojawia się coraz więcej wieści ws. transferu Roberta Lewandowskiego. W środę Gerard Romero przekazał, że agent Polaka przebywa w Barcelonie.

Pini Zahavi jest w domu. W Londynie. Jutro „Okno Transferowe” od 14:00. https://t.co/C9cPgFtews — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) May 18, 2022

Tymczasem Tomasz Włodarczyk był już innego zdania. Według źródeł dziennikarza portalu Meczyki.pl, Pini Zahavi jest w ostatnich dniach w Londynie, gdzie na co dzień mieszka. Nie było więc mowy o ewentualnych negocjacjach z Chelsea, która podobno dołączyła się do wyścigu o podpis superstrzelca Bayernu Monachium.

W czwartek wystartował kolejny odcinek Okna transferowego. Początek programu został poświęcony najnowszym raportom ws. Lewandowskiego. Tomasz Włodarczyk i Piotr Koźmiński mówili jednym tonem twierdząc, że Duma Katalonii jest jedynym kierunkiem, który interesuje kapitana reprezentacji Polski.

– To gdzie był, gdzie będzie Pini Zahavi nie ma większego znaczenia. To co on już miał zrobić, to zrobił. Nie ma problemu między Lewandowskim a Barceloną. To nie jest tak, że ten transfer się wysypie, bo się “Lewy” z Barcą nie dogada. Klucz do tego transferu wciąż leży w Monachium – stwierdził Piotr Koźmiński z portalu WP Sportowe Fakty.

– W ostatnich dniach projekt Barcelony został przedstawiony Lewandowskiemu. On jest po prostu podekscytowany tym, chce spróbować gry w Hiszpanii i grać na Camp Nou. Nie interesują go do końca inne oferty, pomimo tego, że ma je na stole – dodał Włodarczyk.

Robert Lewandowski przebywa obecnie na urlopie w Turcji. Piłkarz wciąż jest pod telefonem, gdyby jednak Bayern pozwolił mu odejść. Zarząd Bawarczyków był przez większość czasu przekonany, że Polak zostanie na sezon 2022/23. Z tego powodu nie spieszono się z szukaniem z jego następców. Dlatego, z klubu ciągle słyszymy, że atakujący wypełni swój kontrakt do końca.

Natomiast Lewandowski już wcześniej zapowiedział, że pragnie przeżyć nową przygodę. Konflikt interesów trwa w najlepsze. Pini Zahavi ma coraz mniej czasu, bo FC Barcelona nie będzie przecież czekać w nieskończoność.

